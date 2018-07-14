الانترنيت في العراق مخنوق وفيسبوك يطوي صفحاته وتويتر يصمت

2018/07/14 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقطعت خدمات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام وكذلك الاتصال عبر واتساب وفايبر في عموم العراق من دون ان تقدم وزارة الاتصالات تبريرا واضحا فيما ربط نشطاء ذلك الاجراء بالتظاهرات التي اتسعت رقعتها في العراق احتجاجا

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