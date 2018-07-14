بلجيكا تحرز المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018

2018/07/14 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحرز المنتخب البلجيكي المركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي بهدفين لصفر في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.



وباغت المنتخب البلجيكي منتخب إنجلترا بهدف مبكر سجله اللاعب توماس مونييه في الدقيقة الرابعة من المباراة من تمريرة من اللاعب ناصر شاذلي.



وحاول المنتخب الإنجليزي تشديد هجماته لتحقيق هدف التعادل، لكنه واجه دفاعا صلبا من البلجيكيين، كما أضاع عددا من الفرص من بينها، ركلة حرة قرب منطقة الجزاء أمسكها حارس المرمى البلجيكي أيدي كورتوا بسهولة.



وتعثر لاعب المنتخب الإنجليزي هاري كين ليضيع فرصة لتسجيل هدف التعادل قبل نحو عشر دقائق من نهاية الشوط الأول.



وتبادل الفريقان تشكيل خطورة على مرمى بعضهما البعض، بيد أن الدفاع البلجيكي بدا أكثر تنظيما وصمودا.



كما أنقذ حارس مرمى إنجلترا ببراعة مرماه من هجمة مرتدة نفذها لاعبا المنتخب البلجيكي لوكاكو وكيفين دي بروين.



وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب الإنجليزي وحاول تهديد المرمى البلجيكي معتمدا على التمريرات القصيرة.



بيد أن قائد الفريق البلجيكي أيدين هازارد أنهى آمال الفريق الإنجليزي بتحقيق التعادل بتسجيله هدفا ثانيا في الدقية 82 من المباراة من تمريرة بينية من كيفين دي بروين، لاعب نادي مانشيتر سيتي.



وكان المنتخبان أول فريقين يلتقيان لمرتين في هذا المونديال، إذ فازت بلجيكا على إنجلترا أيضا في اللقاء الأول في دورالمجموعات بهدف دون مقابل.



وكان منتخب بلجيكا تصدر المجموعة السابعة بتسع نقاط بعد فوزه بثلاث مباريات، تلاه المنتخب الإنجليزي بست نقاط من فوزين وخسارة واحدة.



وحلت انجلترا، التي فازت بكأس البطولة عام 1966، في المرتبة الرابعة، وهذه هي المرة الثانية بعد عام 1990 عندما خسرت أمام إيطاليا، البلد المضيف حينها.



وستقام المباراة النهائية للبطولة الأحد على ملعب لوجينكي في موسكو بين فرنسا المتوجة بكأس البطولة عام 1998 وكرواتيا الساعية للحصول على اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخها.



_____________________________________________يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلجيكا تحرز المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلجيكا تحرز المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي بي سي).