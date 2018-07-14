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رئيسة كرواتيا: لا أعرف كيف سأصمد حتى الأحد
2018/07/14 | 20:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صرحت رئيسة كرواتيا، كوليندا كيتاروفيتش، أنها "على أعصابها"، حتى موعد نهائي مونديال روسيا لكرة القدم، والذي يشهد المواجهة الأخيرة بين منتخب بلادها ونظيره الفرنسي، غدا الأحد 15 يوليو/تموز الجاري.

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