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الملك سلمان يتعهد لدولة أفريقية بضخ 10 مليارات دولار
2018/07/14 | 20:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نجح رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، في الحصول على الدعم من المملكة العربية السعودية، تنفيذا لخطته التي تعتمد على جذب مستثمرين متعددي الجنسيات.

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