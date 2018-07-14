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حزبي جزائري: بوتفليقة لا يحتاج إلى حملة انتخابية (فيديو)
2018/07/14 | 20:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة "لا يحتاج إلى حملة انتخابية".

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