السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


شرط إسرائيلي لوقف العدوان على غزة
2018/07/14 | 20:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اشترطت إسرائيل لوقف العملية العسكرية الموسعة في قطاع غزة التوقف عن إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرط إسرائيلي لوقف العدوان على غزة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرط إسرائيلي لوقف العدوان على غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ فيديو| أكاديمي روسي يتحدث لـ«الغد» عن أسباب زيارة عباس لموسكو
⋙ مسيرة الحكم بيتانا تحوله من ممثل مغمور إلى إدارة نهائي كأس العالم
⋙ عاجل: الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة هي الأكبر منذ حرب 2014
⋙ خلال اجتماع طارئ . . المجلس الوزاري للأمن الوطني يدعو الى لتعاون مع الاجهزة الامنية
⋙ تواصل الاحتجاجات الشعبية جنوب العراق وقطع تام للإنترنت
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أكاديمي روسي يتحدث لـ«الغد» عن أسباب زيارة عباس لموسكو
⋙ فيديو| مراسل الغد يروي تفاصيل تجدد القصف الإسرائيلي على غزة
⋙ بالصور: بعد البصرة... احتجاجات في النجف وميسان
الأكثر شيوعا