شرط إسرائيلي لوقف العدوان على غزة

2018/07/14 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشترطت إسرائيل لوقف العملية العسكرية الموسعة في قطاع غزة التوقف عن إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة.

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