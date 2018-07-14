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الحزبان الرئيسان في كوردستان يجتمعان لإعداد مسودة المطالب لبغداد
2018/07/14 | 20:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ من المقرر ان يجتمع الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يوم غد الاحد في مدينة أربيل.

وسيعقد المكتبان السياسيان للحزبين الاجتماع غدا من اجل إعداد مسودة تتضمن مطالبهم، وشروطهم لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، بحسب مصادر مطلعة.

وكان الحزبان الرئيسان قد شكلا وفدا مشتركا للذهاب الى العاصمة بغداد للتفاوض مع الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا للاتفاق على الكتلة الأكبر، وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

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