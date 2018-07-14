بلجيكا تنتزع برونزية مونديال روسيا

2018/07/14 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلانتزع المنتخب البلجيكي، اليوم السبت، الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه. وتغلبت بلجيكا على إنجلترا بهدفين دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للعرس العالمي بروسيا. جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب البلجيكي الذي بحث لاعبوه عن فرصة تسجيل هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة الرابعة عن طريق توماس مونيير الذي تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها قوية في المرمى. وتواصل الضغط البلجيكي، وقاد إيدين هازارد هجمة مرتدة مررها إلى روميلو لوكاكو ليرسل عرضية إلى كيفين دي بروين سددها مباشرة إلا أن الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد تصدى لها ببراعة. تلاها بينية رائعة من كيفين دي بروين في قلب دفاع منتخب إنجلترا وصلت إلى روميلو لوكاكو إلا أنه لم يتمكن من استقبال الكرة بالشكل الصحيح. بمرور الوقت، اكتسب لاعبو إنجلترا حساسية المباراة وأضاع هاري كين فرصة التقدم لإنجلترا في الدقيقة 24 إثر تسديدة قوية مرت إلى خارج المرمى. وفي الدقيقة 34 نفذ دي بروين ركلة ركنية أرضية خارج منطقة الجزاء إلى يوري تيليميناس الذي سدد كرة ضعيفة وصلت إلى توبي ألديرفيريلد ليصوب كرة قوية مرت فوق العارضة. وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكا بهدف نظيف. وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الإنجليزي عن التعادل، كثف لاعبو بلجيكا من هجماتهم في رحلة بحث عن مضاعفة النتيجة. ولازم النحس مطاردته لروميلو لوكاكو الذي سقط فريسة للدفاع الإنجليزي، وفشل في السيطرة على الكرات البينية التي كانت كفيلة بتسجيله لهدف. ومع حلول الدقيقة 70 ضاعت أخطر الفرص على المنتخب الإنجليزي بعد بينية رائعة من راشفورد إلى إيريك داير الذي توغل داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة من فوق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلا أن توبي ألديرفيريلد أخرج الكرة من على خط المرمى. ومال أداء بلجيكا للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة ففي الدقيقة 80 تهيأت الكرة إلى توماس مونيير سددها مباشرة إلا أن الحارس الإنجليزي تصدى لها. وجاءت الدقيقة 82 لتشهد معها الهدف الثاني لبلجيكا عندما تهيأت الكرة إلى هازارد داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في الشباك. وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين لتنتهي المواجهة بفوز بلجيكا بهدفين دون رد.

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