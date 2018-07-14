2018/07/14 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر يسعى نادي وست هام الإنجليزي، للانقضاض على الجناح الإسباني سوزو لاعب ميلان، والتعاقد معه هذا الصيف.

سوزو سبق وأن لعب بالدوري الإنجليزي مع ليفربول، لكن تجربته لم تتوج بالنجاح لينتقل إلى ميلان ويرتفع مستواه.

رسمياً ..



تشيلسي يعلن ضم جورجينيو ✍️ pic.twitter.com/Eny20vGXd8

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018موقع كالتشيو ميركاتو أكد محاولة وست هام للتفاوض مع لاعب وتقديم عرض رسمي للحصول على خدماته.

المرجو إضافة الكود دة لأخباركم من هنا حتى نهاية المونديال: ومن المتوقع محاولة الهامرز تخفيض الشرط الجزائي بعقد اللاعب والذي يبلغ 38 مليون يورو.

يذكر أن وست هام نجح حتى الآن في ضم جاك ويلشير، أندري يارمولينكو وأصبح على أعتاب التعاقد مع فيليبي أندرسون لاعب لاتسيو.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وست هام يستعد لصفقة جديدة بالتفاوض مع جناح ميلان) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وست هام يستعد لصفقة جديدة بالتفاوض مع جناح ميلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).