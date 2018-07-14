120 مليون ريال تُعطل قيد صفقات الاتحاد الجديدة

2018/07/14 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر أكدت تقارير صحفية سعودية وجود أزمة أخيرة لدى نادي الاتحاد السعودي من أجل قيد الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها بشكل رسمي.

وأشارت التقارير إلى حاجة النادي إلى 120 مليون ريال، من أجل قيد محترفيه الجدد للموسم الرياضي المقبل.

وتبلغ ديون الفريق الاتحادي 220 مليون ريال مقسمة بين ديون داخلية وديون خارجية، وتصل الديون الخارجية إلى 100 مليون ريال، وهي التي تكفل بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنهاء كافة المتطلبات والديون الخارجية على الأندية السعودية.

الشباب السعودي يُخالص عمرو بركات رسمياًوعلى الصعيد الداخلي وصلت قيمة الديون الداخلية قرابة 120 ريال تستلزم السداد، خلال الفترة الحالية.

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— موقع قول السعودي (@GoalSA) July 14, 2018يُذكر أن نادي الاتحاد قد أعلن تعاقده مع أكثر من صفقة خلال الأيام الماضية، حيث ضم اللاعب البرازيلي فالديفيا وكذلك المغربي كريم الأحمدي وجوناس دي سوزا وماثيو جيرمان.

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