2018/07/14 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر أكد لاعب المنتخب البلجيكي إدين هازارد أنه لا يهتم بالجوائز الفردية مشيرًا أن الأهم هو تحقيق الفوز وإسعاد الشعب البلجيكي.بلجيكا حققت إنجاز تاريخي بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على إنجلترا بهدفين نظيفين سجل فيها هازارد الهدف الثاني.هازارد قال في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "أنا سعيد جدًا بهذا الإنجاز ولزملائي والطاقم الفني، لقد أتلجنا صدور الشعب البلجيكي.إنها فرحة عامرة".

⚡️ “المصور المكسيكي @YuriYurisky يحكي لحظات سقوطه خلال احتفال لاعبي كرواتيا 😅📸”https://t.co/MI1I3fOhuE

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018اللاعب البلجيكي أضاف: "أشعر بالفخر عندما نفوز بالمباريات، لا يهمني إن فزت بجائزة رجل المباراة أم لا فهمي الأول والأخير هو إسعاد المنتخب والشعب البلجيكي.



نسعى دائمًا للعمل الجماعي وأنا أبذل كل الجهد الممكن لتسجيل الأهداف".

تفوق هازارد وتنوع تهديفي ضمن أهم أرقام فوز بلجيكا على إنجلترا

هازارد شارك في سبعة أهداف لبلجيكا في كأس العالم بتسجيل ثلاثة أهداف وصنع أربعة في كأس العالم ليعادل رقم يوري سوليمانس كأكثر اللاعبين مشاركًة في الأهداف مع الشياطين الحمر منذ عام 1966.

اختتم هازارد تصريحاته قائلًا: "قضينا فترة مميزة في روسيا وأتمنى ان نكون أفضل في المونديال القادم وان نصل للمباراة النهائية".

المنتخب البلجيكي حقق أفضل إنجازاته في البطولة بالفوز بالمركز الثالث بعد أن كان قد حل رابعًا في كأس العالم 1986.

يُذكر ان هازارد أصبح هدفًا رئيسياً لريال مدريد في سوق الانتقالات الحالي بعد رحيل رونالدو ليوفنتوس الإيطالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هازارد: أثلجنا صدور الشعب البلجيكي ولا أهتم بالجوائز الفردية) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هازارد: أثلجنا صدور الشعب البلجيكي ولا أهتم بالجوائز الفردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).