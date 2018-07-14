ثلاثة أحداث في النجف... أهمها إحراق مقر

2018/07/14 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "العربية الحدث" بأن متظاهرين قاموا بإحراق مقرات تابعة لكتائب حزب الله في النجف.كما اقتحم متظاهرون عراقيون مجلس المحافظة ومطار النجف حيث توقفت حركة الطيران أمس الجمعة، في حين أفادت وسائل إعلام عراقية باستئناف الرحلات الجوية في مطار مدينة النجف بعد انسحاب المتظاهرين.الجدير بالذكر، أن مظاهرات غاضبة بسبب تردي الخدمات، اجتاحت عددا من المحافظات العراقية مثل البصرة، النجف، ميسان، ذي قار، بابل وغيرها.

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