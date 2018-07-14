العاهل السعودي و ولي عهده يوجهان رسالة الى معصوم

2018/07/14 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رسالة إلى الى رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية العراق، فؤاد معصوم، بذكرى إعلان الجمهورية في بلاده".

وأعرب الملك، في برقية، باسمه وشعب وحكومة المملكة عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق الأمن والاستقرار".

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس العراقي بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

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