فيديو| مراسل الغد يروي تفاصيل تجدد القصف الإسرائيلي على غزة

2018/07/14 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد محمد أبو ناموس، مراسل الغد من غزة، بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد طفلين فلسطينيين، يبلغ أحدهما 15 عاما والآخر 16 عاما، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى بـ4 صواريخ f16 متتالية على منطقة الكتيبة بغزة، أدت إلى استشهاد الطفلين، بالإضافة إلى أكثر من 25 إصابة مختلفة.

وأضاف مراسلنا، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد»، مع الإعلامية جمانة هاشم، أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال مستمرا، مشيرا إلى أن التصعيد الإسرائيلي بدأه الاحتلال مساء أمس الجمعة، كما ردت عليه الفصائل الفلسطينية المسلحة بالعديد من الصواريخ على مناطق بغلاف غزة، منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي هذا الاستهداف الذي يقول إن سببه هو إصابة جندي إسرائيلي في مسيرات العودة أمس على الحدود الشرقية.

جدير بالذكر أن الفصائل الفلسطينية أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، وشددت على حقها في الرد على العدوان، وإفشال أي محاولة من قبل الاحتلال لفرض قواعد اشتباك جديدة على حدود القطاع.

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