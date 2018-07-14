2018/07/14 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جيش الاحتلال: الغارات على قطاع غزة هي الأكبر منذ 2014

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