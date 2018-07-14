شكوك حول مشاركة بيريسيتش في نهائي كأس العالم

2018/07/14 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر يواجه الكرواتي إيفان بيرسيتش خطر الغياب عن نهائي كأس العالم المقام في روسيا أمام المنتخب الفرنسي.

كرواتيا نجحت في تجاوز إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد لتصل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها.

⚡️ “المصور المكسيكي @YuriYurisky يحكي لحظات سقوطه خلال احتفال لاعبي كرواتيا 😅📸”https://t.co/MI1I3fOhuE

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018لاعب إنتر ناسيونالي الإيطالي تعرض لإصابة أمام إنجلترا في نصف النهائي ولكن الفحوصات أثبتت عدم خطورتها مع الحاجة لوقت صغير من أجل العلاج.

كرواتيا ليست الأولى - منتخبات عانت بالتصفيات وتألقت في كأس العالم

برغم ذلك فإن الجناح الكرواتي لم يشارك مع فريقه في التدريبات أمس واليوم ليثير الشكوك حول مشاركته في المباراة.

التقارير الصحفية تضاربت حول جاهزية بيريسيتش بين مؤكد لخوضه المباراة وأخرى تشير لاحتمالية غيابه.

ابن الـ29 عامًا شارك في الست مباريات التي لعبتها كرواتيا خلال كأس العالم مسجلًا هدفين وصانعًا لهدفٍ وحيد.

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