مونديال روسيا 2018 : بلجيكا تحرز برونز البطولة بعد تغلبها على انكلترا

2018/07/14 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأحرزت بلجيكا المركز بعد الفوز 2- صفر على إنجلترا مساء اليوم السبت بهدف مبكر في الدقيقة الثالث من عمر المباراة بقدم توماس مونييه واخر قرب النهاية وتحديداً في الدقيقة الحادثة والثمانين من القائد إيدن هازارد في مواجهة بين الخاسرين في قبل النهائي.وأنهى مونييه هجمة خطيرة عندما حول تمريرة ناصر الشاذلي العرضية على القائم البعيد بقدمه في الشباك بعد أربع دقائق من البداية ، وبدأ روميلو لوكاكو الهجمة قبل ان يمرر الكرة للشاذلي لتتجاوز الدفاع الإنجليزي.وكانت بلجيكا ، التي تغلبت 1- صفر على إنجلترا في الدور الأول بالبطولة، الأكثر خطورة خلال الشوط الأول ، لكن الأداء الإنجليزي تحسن بعد الاستراحة وكانت إنجلترا قريبة من إدراك التعادل عندما سدد إيريك داير نحو المرمى من مدى قريب لتتجاوز الكرة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لكن توبي ألدرفيريلد أبعد الكرة من على خط المرمى.وواصلت بلجيكا هجماتها الخطيرة في الشوط الثاني وضاعفت النتيجة عندما مرر كيفن دي بروين إلى هازارد لينفرد بمرمى جوردان بيكفورد ويضع الكرة في الشباك من مدى قريب.انتهىم .

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