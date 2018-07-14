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أردوغان لبوتين: جوهر اتفاق آستانة يمكن أن ينهار إذا استهدفت قوات الحكومة السورية إدلب
2018/07/14 | 21:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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