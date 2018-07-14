تجدد تظاهرات مسائية بالعراق مع اطلاق نار كثيف يردي محتجين وسط النجف

2018/07/14 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خرج المئات من الاشخاص عصر اليوم السبت في تظاهرات احتجاجية وسط مدينة النجف عاصمة الشيعة في العراق والعالم مجددين مطالبهم بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي المتردي، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

وقالت مصادر إعلامية مطلعة من النجف لشفق نيوز، ان المئات خرج بتظاهرات في ساحة ثورة العشرية وسط المدينة.

وأضافت المصادر انه سمع اطلاق نار "كثيف" بمحيط الساحة في محاولة من القوات الأمنية العراقية لتفريق المحتجين.

وتابعت المصادر ان المحتجين حاولوا اقتحام مقر جماعة "عصائب اهل الحق" في حي السعد وسط مدينة النجف الا ان حراس المقر فتحوا النيران صوبهم.

واردفت المصادر ان اطلاق النيران من قبل الحراس اسفر عن مقتل متظاهرين اثنين واصابة ما لا يقل عن ثمانية اخرين بجروح، مشيرين الى مواجهة المحتجين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفرقتهم عن مقر الجماعة.

هذا وشهدت كل من محافظة البصرة، وكربلاء، وبابل استمرارا للاحتجاجات منذ يوم امس الجمعة.

وكان المئات من المتظاهرين قد اقتحموا مطار النجف الدولي امس الجمعة لتنقطع بعدها حركة الطيران الداخلي والدولي قبل ان ينسحبوا.

واتسعت رقعة الاحتجاجات العراقية الغاضبة بسبب سوء الأوضاع المعيشية وامتدت لمحافظات عدة، بينما رفعت السلطات حالة الاستنفار الأمني وتوعدت بإجراءات رادعة ضد من وصفتهم "بالمندسين".

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