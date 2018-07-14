كورتوا على بعد خطوة من الانتقال لريال مدريد

2018/07/14 | 21:45

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هاي كورة – اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من الحصول على خدمات تيبو كورتوا حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تعزيز مركز حراسة المرمى بالنادي الملكي.

ووفقاً لما جاء بالعديد من الصحف البلجيكية فإن المفاوضات بين الجانبين تطورت كثيراً وأن هناك أنباءً عن اقتراب الثنائي من اغلاق الاتفاق النهائي برحيل اللاعب للنادي الملكي مقابل 50 مليون يورو.

وينتهي عقد كورتوا مع تشيلسي في صيف عام 2019 ورفض اللاعب تجديد تعاقده نهائياً الأمر الذي أجبر ادارة البلوز على الانفتاح لفكرة بيعه لريال مدريد في ظل رغبته القوية بالعودة للعاصمة الإسبانية للعيش رفقة عائلته.

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب لريال مدريد بعقد مده خمس مواسم وسوف يحصل على راتب سنوي مقداره 11 مليون يورو.

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