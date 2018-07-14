نيجيرفان البارزاني يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي في أربيل

2018/07/14 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو-أربيلبحضور رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، والقنصل الفرنسي في أربيل، أقيمت مراسم للاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي في القنصلية الفرنسية بأربيل.أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، سنكر عبدالرحمن بأنه "منذ افتتاح القنصلية الفرنسية في أربيل، قبل حوالي عشر سنوات، يجري سنوياً الاحتفال بالعيد الوطني لفرنسا، وفي هذه السنة يتزامن العيد مع الذكرى السنوية العاشرة لافتتاح هذه القنصلية".وأضاف مراسل رووداو "تم اليوم الاحتفال بمناسبتين في آن واحد، الأولى هي الذكري 229 للثورة الفرنسية، والثانية هي الذكرى العاشرة لافتتاح القنصلية الفرنسية في أربيل".كما قال مراسلنا إنه "خلال السنوات العشرة الماضيات، احتفلت القنصلية الفرنسية في أربيل سنوياً بهذه الذكرى في 14 تموز بحضور كبار مسؤولي إقليم كوردستان، وتحدث القنصل الفرنسي في كلمته بالمناسبة عن العلاقات بين فرنسا وإقليم كوردستان، من النواحي السياسية والإقتصادية والعسكرية، وخاصة في السنوات الماضية خلال حرب داعش، حيث كانت فرنسا من الدول التي ساعدت قوات البيشمركة في تلك الحرب".بعد ذلك، ألقى المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، سفين دزَيي كلمة باسم حكومة الإقليم، وبعده تحدث القنصل الفرنسي في أربيل عن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، المقرر أن تجري غداً بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي، وتم قطع كعكة المناسبة من قبل رئيس وزراء اقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني والقنصل الفرنسي.

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