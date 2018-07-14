الحرس الثوري الإيراني يعلن قتل ثلاثة

2018/07/14 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلنت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه "قتل ثلاثة متشددين في عملية أمنية نفذها يوم السبت في غرب البلاد قرب الحدود مع العراق".وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن "إرهابيين مناهضين للثورة خططوا لهجمات تخريبية بعد عبور الحدود إلى داخل إيران في منطقة كرمانشاه".



دون ذكر هوية المتشددين.وقال البيان إن "متطوعاً محلياً كان يقاتل في صف الحرس الثوري قتل أيضاً فيما أصيب متشدد رابع وإن السلطات ضبطت أسلحة وذخيرة ومعدات خلال العملية الأمنية".وقال الحرس الثوري الشهر الماضي إنه "قتل تسعة متشددين خلال عملية أمنية في منطقة حدودية تقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر إلى الشمال".وفي 2017 شن مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش هجمات منسقة على مبنى البرلمان في طهران وعلى ضريح قائد الثورة الإيرانية الخميني جنوبي العاصمة مما أسفر عن مقتل 18 شخصاً.

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