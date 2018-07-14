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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قررنا توجيه ضربة قوية لحماس
2018/07/14 | 21:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرر الجيش الإسرائيلي الاستمرار في العملية العسكرية في قطاع غزة وتوجيه ضربة قوية لحركة حماس.

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