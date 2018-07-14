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محكمة تابعة لـ
2018/07/14 | 21:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" في صنعاء وسط اليمن، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بإعدام أربعة متهمين بالتخابر مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

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