محكمة تابعة لـ

2018/07/14 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" في صنعاء وسط اليمن، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بإعدام أربعة متهمين بالتخابر مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

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