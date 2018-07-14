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فرض حظر التجوال في النجف
2018/07/14 | 21:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فرضت حالة حظر التجوال في محافظة النجف العراقية، مساء اليوم السبت 14 يوليو/ تموز، بعد الاحتجاجات التى شهدتها المحافظة، حسب السومرية نيوز.

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