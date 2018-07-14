كورتوا يفتح الباب نحو رحيله من تشيلسي لريال مدريد

2018/07/14 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر فتح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الباب حول رحيله عن نادي تشيلسي الإنجليزي، والاقتراب من ريال مدريد عقب الفوز بالمركز الثالث مع منتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018.

وحقق المنتخب البلجيكي الفوز على حساب إنجلترا، بهدفين نظيفين، ليحقق الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه.

كورتوا علق على إمكانية رحيله: "هل سأبقى في تشيلسي أم سوف أذهب إلى ريال مدريد؟ جميع الخيارات مفتوحة.

وأردف: "الآن سأتحدث مع وكيل أعمالي من أجل رؤية جميع الإحتمالات، جميع الخيارات مفتوحة أمامي بما فيها البقاء في تشيلسي، الناس يشتكون دائماً من أن اللاعبين لا يمتثلون لعقودهم لكن ربما سأفعل".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018وأكمل: "لا أعتقد أن تشيلسي سوف يُبقي شخصاً يمتلك نفس مواصفاتي على مقاعد البدلاء، البقاء في تشيلسي يبقى ممكن لأنني أحب العيش في لندن".

وأنهى ضاحكا: "أينما ذهبت يجب أن يأتي إيدن هازارد معي، لن نسمح لبعضنا البعض بالإفتراق".

وحافظ الحارس البلجيكي على نظافة شباكه في كأس العالم في 3 مباريات وينافس على لقب أفضل حارس في البطولة.

وسبق لكورتوا أن لعب في الدوري الإسباني، حيث ارتدى قميص أتلتيكو مدريد لـ3 مواسم على التوالي على سبيل الإعارة ووصل إلى نهائي دوري الأبطال.

ويعيش تشيلسي الإنجليزي صراعا في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة مع غياب الفريق عن دوري أبطال أوروبا والتأهل الموسم المقبل إلى الدوري الأوروبي عقب الحصول على المركز الخامس.

وكان تشيلسي قبل أعلن صباح اليوم عن تعيين المدير الفني الإيطالي ماورتسيو ساري مديرا فنيا للفريق، في حين ضم أولى الصفقات الشتوية بضم جورجينيو من صفوف نابولي الإيطالي.

ويسعى ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع حارس مرمى، من أجل منافسة الكوستاريكي كيلور نافاس، خاصة بعد فشل التعاقد مع الإسباني دافيد دي خيا.

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