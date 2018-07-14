بعد 6 سنوات مع الفريق – هازارد يعلن قرب رحيله عن تشيلسي

2018/07/14 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر فجر إيدين هازارد صانع ألعاب بلجيكا وتشيلسي مفاجأة كبيرة عقب تتويجه بالمركز الثالث مع منتخب بلاده بكأس العالم روسيا 2018 بقرب رحيله إلى ريال مدريد.

هازارد سجل الهدف الثاني في فوز الشياطين الحمر على إنجلترا عصر السبت والصعود لمنصة التتويج للمرة الأولى في تاريخ منتخب بلاده الذي حقق أفضل إنجازاته سابقاً بالمركز الرابع في 1986.

كورتوا يفتح الباب حول رحيله من تشيلسي

وأعلن البلجيكي في تصريحات صحفية تداولتها العديد من وكالات الانباء والمواقع الرياضية قرب رحيله عن تشيلسي، قائلاً: "بعد 6 سنوات رائعة في تشيلسي، ربما حان الوقت لاكتشاف شيء مختلف".

"هازارد متعة المونديال" 🎩أبرز ردود أفعال مباراة إنجلترا وبلجيكا على مواقع التواصل الإجتماعي📱#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/C5CQwQ7kPi

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2018وأردف "بالتأكيد بعد نهائيات كأس العالم هذه، يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أريد البقاء أو الذهاب، لكن تشيلسي سوف يتخذ القرار النهائي إذا أرادوا السماح لي بالرحيل".

وسجل إيدين 3 أهداف خلال لقاءاته بالمونديال كما نجح في صناعة اثنين آخرين لزملائه، وانضم لبلوز لندن عام 2012 من صفوف ليل بمبلغ 32 مليون إسترليني.

لدينا جميعا الأحلام.



يمكن أن يكون أسبانيا ، يمكن أن يكون البقاء مع تشيلسي

وحصد هازارد 5 ألقاب مع تشيلسي أهمها الفوز بالدوري الأوروبي ولقبين بالبريميرليج.





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