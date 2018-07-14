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رويترز: محتجون يقتحمون مبنى المحافظة في كربلاء
2018/07/14 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت وكالة رويترز للانباء بأن محتجين يقتحمون مبنى المحافظة في كربلاء.

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