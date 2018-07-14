2018/07/14 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة رويترز للانباء بأن محتجين يقتحمون مبنى المحافظة في كربلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: محتجون يقتحمون مبنى المحافظة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: محتجون يقتحمون مبنى المحافظة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).