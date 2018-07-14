هازار يطلق تصريحاً نارياً عن مستقبله مع تشيلسي وسط اهتمام ريال مدريد وبرشلونة

2018/07/14 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وخرج هازار أفضل لاعب في مباراة بلجيكا وإنكلترا التي انتهت لصالح الشياطين الحمر 2-0 عن صمته فيما يتعلّق بإمكانية رحيله عن تشيلسي.

وقال هازار الذي حقّق برونزية كأس العالم مع بلجيكا: "بعد ست سنوات رائعة مع تشيلسي أعتقد بأنّ الوقت قد حان لاكتشاف أشياء مختلفة".

وأضاف صاحب الـ27 عاماً: "بالتأكيد بعد كأس العالم أستطيع أن أقرر إذا كنت أريد البقاء أو الذهاب، لكن تشيلسي هو من سيتخذ القرار النهائي"، مشدداً على أنّ تشيلسي هو صاحب القرار وأنّ وجهته المفضلة أصبحت معروفة.ويحاول ريال مدريد جاهداً التعاقد مع هازار وفقاً للعديد من الصحف المختصة عقب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت بعض التقارير أنّ برشلونة بطل الدوري الإسباني دخل في صفقة هازار محاولاً خطف اللاعب من بطل دوري أبطال أوروبا.

وفشل تشيلسي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عقب احتلاله المركز الخامس في الدوري الممتاز الموسم المنصرم.

وأقال تشيلسي الجمعة مدربه الإيطالي كونتي وأعلن السبت استعانته بمدرب نابولي السابق ساري.

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