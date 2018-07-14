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رئيس الوزراء الكرواتي ينضم إلى الجماهير وسط شوارع زغرب
2018/07/14 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقام رئيسُ الوزراء الكرواتي بملاقاة الجماهير في شوارع العاصمة الكرواتية التي تتأهب لمتابعة النهائيّ وسط أجواء حماسية وتعيش المدن الكرواتية برمّـتها حالة غير مسبوقة من الاحتفال والترقب أيضا بعد وصول المنتخب الكرواتي إلى المباراة النهائية لكأس العالم لأول مرة في تاريخه.

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