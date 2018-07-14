2018/07/14 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال كاين عن بعد الخسارة من بلجيكا 2-0: "في الشوط الثاني، لعبنا بشكل جيد حقا، وفرضنا سيطرتنا عليهم خلال النصف ساعة الأولى.



ضعنا، وبالتأكيد ان هدفهم الثاني قتلنا".

وتابع مقيماً المشاركة الإنكليزية ككل: "كانت بطولة صعبة،واجهنا منافسين جيدين جداً (بدنياً) كان من الصعب علينا خوض مباراة لمدة 120 دقيقة (كرواتيا في نصف النهائي بعد التمديد) ونحصل بعدها على يومين فقط لاستعادة اللياقة".

وأضاف: "نشعر بخيبة أمل لعدم تحقيقنا الفوز، ولكنها وسيلة للتعلم، للتقدم.



هناك مجال للتقدم.



سنحاول أيضاً الوصول إلى الدور نصف النهائي والنهائي (بعد عامين في كأس اوروبا، حيث ستقام المباريات الأخيرة في لندن)، وهذا مستوى نسعى للحفاظ عليه.



(هل كنت تتوقع تحقيق هذه النتيجة قبل أربعة أسابيع؟) لا، نحن ندخل كل مسابقة من أجل الفوز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاري كاين: "نسعى للحفاظ على مستوانا") نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاري كاين: "نسعى للحفاظ على مستوانا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).