انقطاع الانترنت في العراق والسلطات الحكومية لم تقدم أي تحذير

2018/07/14 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات عن انقطاع خدمة الإنترنت في البلاد بشكل جزئي، إضافة إلى عدم إمكانية الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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