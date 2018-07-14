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انقطاع الانترنت في العراق والسلطات الحكومية لم تقدم أي تحذير
2018/07/14 | 22:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات عن انقطاع خدمة الإنترنت في البلاد بشكل جزئي، إضافة إلى عدم إمكانية الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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