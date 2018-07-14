حماس: نحمل الاحتلال تداعيات التصعيد بغزة ولا تراجع عن معادلة «القصف بالقصف»

2018/07/14 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات التصعيد في قطاع غزة ونتائجه.

وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، في بيان صحفي اليوم السبت، “نؤكد أن المقاومة ستبقى الدرع الحامي لهذا الشعب، ولن تتخلى عن واجبها تجاهه والدفاع عنه والتصدي للعدوان مهما بلغت التضحيات، وعلى العدو الإسرائيلي أن يعيد حساباته ويفهم المعادلة جيدا”.

وأضاف برهوم “تحيي حركة حماس المقاومة الفلسطينية، التي أخذت على عاتقها مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني، والرد القوي والمباشر على تصعيد الاحتلال واستهدافه المدنيين والمؤسسات ومواقع المقاومة، وهذا تأكيد أنه لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف التي فرضتها المقاومة بكل قوة على العدو الإسرائيلي”.

وتابع “أن تعمد استهداف العدو لأطفال غزة وقتله الطفلين أمير النمرة، ولؤي كحيل، يكشف حجم جرائمه ووحشيته الذي أخذ على عاتقه نقل معركته مع أطفال غزة بعد ما فشل في كسر إرادة وعزيمة المقاومة التي تعاملت بكل مسؤولية وواجب وطني في الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه”.

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