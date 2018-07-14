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فيديو| محلل: قطع الحكومة العراقية للإنترنت يكشف محاولة لقمع الاحتجاجات
2018/07/14 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال أحمد الأبيض، المحلل السياسي، إن بعض الأحزاب العراقية غير وطنية تم تنشئتها خارج العراق، ولا تمتلك أي انتماء للعراق، بالإضافة إلى أن هناك أحزابا أخرى تدعي أنها تمثل السنة، وأخرى تمثل الأكراد، مشيرا إلى أن محاولة الحكومة العراقية قطع الإنترنت خلال المظاهرات التي تشهدها المدن العراقية الآن كشفت حجم محاولات قمع الاحتجاجات.

المزيد من التفاصيل يسردها المحلل السياسي أحمد الأبيض مع الإعلامي محمد شمس الدين، عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».

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