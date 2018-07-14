محتجون يقتحمون مبنى مجلس محافظة كربلاء

2018/07/14 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أقدم محتجون، اليوم السبت، على اقتحام مبنى مجلس محافظة كربلاء. وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن "محتجين يقتحمون مبنى المحافظة في كربلاء".وكان رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، اليوم السبت، قد أمر القوات الأمنية بدخول حالة الإنذار "ج" مع اتساع رقعة الاحتجاجات في عدد من المظاهرات والتي تخللتها أعمال عنف.

كما وجه العبادي "بالتحاق القادة والآمرين بشكل فوري، وتواجدهم على رأس قطعاتهم العسكرية، إضافة إلى التحاق جميع الضباط بوحداتهم".

وتشهد عدة محافظات عراقية منها بغداد والبصرة وذي قار وميسان والنجف مظاهرات حاشدة منذ نحو أسبوع ضد تردي الخدمات وتفشي البطالة، تخللتها يوم أمس إغلاق الطرق الرئيسية ومهاجمة مقرات عدد من الأحزاب السياسية فضلاً عن اقتحام مطار النجف، وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات من المحتجين ومنتسبي القوات الأمنية بجروح.

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