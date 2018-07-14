سكان الرقة بين رائحة الموت في المقابر الجماعية وأمل يذوي

2018/07/14 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- لاتزال مدينة الرقة معقل تنظيم داعش السابق، وعاصمة الدولة الاسلامية المزعومة تفوح برائحة الموت، ولا يزال الكثير من سكانها مفقودين، وتنتظر عائلاتهم العثور على أجسادهم في المقابر الجماعية، بعد أن فقدوا الأمل في كونهم أحياء.

ويعمل فريق الاستجابة الأولي التابع لمجلس الرقة المدني على اكتشاف المقابر الجماعية واخراج الجثث وتسليمها لذويها إلا أن الكثير من العوائق تعترض طريق عملهم.

واتخذ تنظيم داعش من الملاعب والحدائق والساحات العامة مكانا لدفن ضحاياه من العسكريين والمدنيين، وحتى النساء والاطفال.

وقال حسين فرحان وهو من مواطني الرقة لكوردستان 24 "قتل ابن عمي بيد قناصة تنظيم داعش، وهو موجود في احدى هذه المقابر الجماعية".

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