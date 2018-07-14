2018/07/14 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "حماس": لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حماس": لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حماس": لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).