السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
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2018/07/14 | 22:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوصى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بقراءة قائمة مكونة من 5 كتب خلال الصيف ووصفها بأنها كتب "تضيء عالمنا بشكل فريد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يضيء عالمنا بشكل فريد"... أوباما يوصى بقراءة كتاب لمؤلف عربي والقذافي يقف وراء الاختيار) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("يضيء عالمنا بشكل فريد"... أوباما يوصى بقراءة كتاب لمؤلف عربي والقذافي يقف وراء الاختيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


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