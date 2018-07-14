2018/07/14 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بقراءة قائمة مكونة من 5 كتب خلال الصيف ووصفها بأنها كتب "تضيء عالمنا بشكل فريد".

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