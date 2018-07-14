دي ماريا على أعتاب الرحيل عن باريس سان جيرمان وسط ترقب إيطالي إسباني

2018/07/14 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- اقترب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناءً على رغبة توماس توخيل مدرب الفريق الجديد.

وأكدت الصحف بأن توخيل منح اللاعب الضوء الأخضر للرحيل عن صفوف النيراتزوي هذا الصيف في ظل رغبة المدرب الألماني بالاعتماد على البرتغالي جونزالو جويديس والذي ظهر بمستوى طيب خلال فترة اعارته بنادي فالنسيا الإسباني.

وأشارت الصحف بأن نادي إنتر ميلان أبدى رغبته القوية بضم اللاعب هذا الصيف في حالة رحيله عن صفوف النادي الفرنسي وأبدى استعداده للتقدم بعرض رسمي مقداره 40 مليون يورو.

كما يراقب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني موقف اللاعب عن كثب في ظل رغبة دييغو سيميوني مدرب الفريق بضم اللاعب ايضاً للروخي بلانكوس.

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