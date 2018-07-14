2018/07/14 | 23:04
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🔴 بارتوميو و ابيدال و ميستري و زيارة تدريبات الفريق اليوم
نعيمة احمد / كتب في 14/07/2018 - 11:02 م
هاي كورة – قام اليوم الثلاثي ( بارتوميو – أبيدال و ميستري ) بزيارة تدريبات فريق برشلونة اليوم و ذلك من أجل الاطمئنان علي استعدادات الفريق للموسم المُقبل ( 2018 – 2019 )
و يستعد فريق برشلونة للموسم الجديد و ذلك من أجل تحقيق العديد من البطولات تحت قيادة فالفيردي المدير الفني للفريق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 بارتوميو و ابيدال و ميستري و زيارة تدريبات الفريق اليوم) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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