2018/07/14 | 23:04

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🔴 بارتوميو و ابيدال و ميستري و زيارة تدريبات الفريق اليوم

نعيمة احمد / كتب في 14/07/2018 - 11:02 م

هاي كورة – قام اليوم الثلاثي ( بارتوميو – أبيدال و ميستري ) بزيارة تدريبات فريق برشلونة اليوم و ذلك من أجل الاطمئنان علي استعدادات الفريق للموسم المُقبل ( 2018 – 2019 )

و يستعد فريق برشلونة للموسم الجديد و ذلك من أجل تحقيق العديد من البطولات تحت قيادة فالفيردي المدير الفني للفريق

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