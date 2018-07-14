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تعب كلها الحياة
2018/07/14 | 23:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة – القاهرة – بقلم الدكتور حسام خلف الصفيحى اصبح هذا المثل محفوظا مشهورا:(تعب كلها الحياة)وليس هذا غريبا لأن الحياة عمل ولا عمل بدون تعب يشهد بذلك قديم التاريخ وحديثه من لدن أدم-عليه السلام-الى وقتنا هذا لم يستثن أحدا حتى رسل الله-عليهم السلام-لم يرو أن أحدا منهم لم يعمل.والناس قد تصيبهم من الحياة ضربات ولطمات …

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