2018/07/14 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – بقلم الدكتور حسام خلف الصفيحى اصبح هذا المثل محفوظا مشهورا:(تعب كلها الحياة)وليس هذا غريبا لأن الحياة عمل ولا عمل بدون تعب يشهد بذلك قديم التاريخ وحديثه من لدن أدم-عليه السلام-الى وقتنا هذا لم يستثن أحدا حتى رسل الله-عليهم السلام-لم يرو أن أحدا منهم لم يعمل.والناس قد تصيبهم من الحياة ضربات ولطمات …

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