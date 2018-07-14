2018/07/14 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعادت جماعة "أنصار الله" سيطرتها على مناطق في محافظة صعدة اليمنية على الحدود مع السعودية، وذلك إثر معارك مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

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