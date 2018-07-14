ماكرون يشارك في عرض عسكري بالشانزليزيه لإحياء يوم الباستيل

2018/07/14 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل الفرنسيون اليوم السبت 14 يوليو/تموز بيوم الباستيل بعرض عسكري في باريس ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، آملين أن يستمر الاحتفال غدا الأحد الذي سيشهد نهائي كأس العالم لكرة القدم بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي في روسيا.

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