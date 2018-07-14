الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


ماكرون يشارك في عرض عسكري بالشانزليزيه لإحياء يوم الباستيل
2018/07/14 | 23:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يحتفل الفرنسيون اليوم السبت 14 يوليو/تموز بيوم الباستيل بعرض عسكري في باريس ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، آملين أن يستمر الاحتفال غدا الأحد الذي سيشهد نهائي كأس العالم لكرة القدم بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي في روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يشارك في عرض عسكري بالشانزليزيه لإحياء يوم الباستيل) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يشارك في عرض عسكري بالشانزليزيه لإحياء يوم الباستيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مصطفى فتحي يكذب تركي آل شيخ: لن أرحل من الزمالك
⋙ أولتراس ميلان يرفض وجود ليوناردو بالنادي ويدعم جاتوزو
⋙ كاكا: مودريتش يجعل كأس العالم تبدو سهلة
⋙ 🔴 كورتوا يلمح لإنتقاله لريال مدريد رفقة هازارد
⋙ 🔴 صور من استعدادات المُنتخب الفرنسي لمواجهة كرواتيا
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| خبير يوضح لـ«الغد» سيناريوهات الحكومة لاحتواء مظاهرات العراق
⋙ فيديو: الظهور الأول للينجليت بتدريبات برشلونة
⋙ بالصور... أجساد البشر تتحول إلى لوحات فنية بالنمسا
الأكثر شيوعا