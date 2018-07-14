2018/07/14 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول فلسطيني: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بحسب رويترز.

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