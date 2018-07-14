الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


مسؤول فلسطيني: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
2018/07/14 | 23:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مسؤول فلسطيني: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بحسب رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول فلسطيني: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول فلسطيني: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مصطفى فتحي يكذب تركي آل شيخ: لن أرحل من الزمالك
⋙ أولتراس ميلان يرفض وجود ليوناردو بالنادي ويدعم جاتوزو
⋙ كاكا: مودريتش يجعل كأس العالم تبدو سهلة
⋙ 🔴 كورتوا يلمح لإنتقاله لريال مدريد رفقة هازارد
⋙ 🔴 صور من استعدادات المُنتخب الفرنسي لمواجهة كرواتيا
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| خبير يوضح لـ«الغد» سيناريوهات الحكومة لاحتواء مظاهرات العراق
⋙ فيديو: الظهور الأول للينجليت بتدريبات برشلونة
⋙ بالصور... أجساد البشر تتحول إلى لوحات فنية بالنمسا
الأكثر شيوعا