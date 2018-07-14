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العبادي يتخذ قرارات جديدة منها تخصيص نحو 3 مليارات دولار للبصرة وحل ادارة مطار النجف
2018/07/14 | 23:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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