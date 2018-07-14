🔴 صورة : توماس فيرمايلين برفقة منتخب بلاده بعد التتويج بالبرونزية

2018/07/14 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قام توماس فيرمايلين ( لاعب برشلونة و المُنتخب البلجيكي ) بنشر صورة له عبر الانستغراوم و هو برفقة منتخب بلاده و ذلك بعد التتويج بالبرونزية و هذا عقب الفوز امام انحلترا بهدفين دون رد في لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع في بطولة كأس العالم في روسيا

و لقد نالت اعجاب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي

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