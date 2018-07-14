فيديو: إستقبال حافل لنجم ريال مدريد لحظة وصوله لإسبانيا

2018/07/14 | 23:18

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هاي كورة – وصل الجوهرة البرازيلية الشابة فينيسوس جونيور مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني الجديد إلى العاصمة الإسبانية من أجل بداية مشواره رسمياً بقميص النادي الملكي بالموسم الجديد.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية فيديو للحظة وصول فينيسوس لمطار باراخاس بالعاصمة الإسبانية مدريد حيث قوبل بإستقبال حافل من الجماهير وانتظرته العديد من وسائل الاعلام منذ الوهلة الاولى.

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