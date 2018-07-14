العبادي يقرر صرف أكثر من 3 ترليون دينار لمحافظة البصرة

2018/07/14 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقرر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم السبت، 14 تموز 2018، إطلاق تخصيصات محافظة البصرة التي تبلغ (3.5) ترليون دينار فوراً.نقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر مطلع: "على ضوء تواصل رئيس الوزراء حيد العبادي مع المواطنين والعشائر والاستماع إلى مطالبهم ومتابعة اللجان الوزارية، أصدر سبعة قرارات".وأضاف المصدر أن العبادي قرر "إطلاق تخصيصات البصرة (3.5) ترليون دينار فوراً".وبحسب المصدر فإن "العبادي قرر أيضاً استخدام التخصيصات المطلقة لتحلية المياه وفك الاختناقات بشبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة".وتشهد عدة محافظات عراقية منها بغداد والبصرة وذي قار وميسان والنجف مظاهرات حاشدة منذ نحو أسبوع ضد تردي الخدمات وتفشي البطالة، تخللتها يوم أمس إغلاق الطرق الرئيسية ومهاجمة مقرات عدد من الأحزاب السياسية فضلاً عن اقتحام مطار النجف، وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات من المحتجين ومنتسبي القوات الأمنية بجروح.

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