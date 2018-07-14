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فيديو: الظهور الأول للينجليت بتدريبات برشلونة
2018/07/14 | 23:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – عاد نادي برشلونة الإسباني للعمل وخوض تدريباته إستعداداً للموسم الجديد بمشاركة العناصر الجديدة التي تعاقد معها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت أحدث صفقات البلوجرانا وسجل الظهور الأول له بالتدريبات عقب انضمامه رسمياً لبرشلونة.

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