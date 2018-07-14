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🔴 ديدييه ديشان : مودريتش حركي جدا
2018/07/14 | 23:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح ديدييه ديشان ( مدرب منتخب فرنسا )  في المؤتمر الصحفي اليوم قبل لقاء نهائي المونديال غدا فيما بين منتخبي ( فرنسا – كرواتيا ) بأن مودريتش ( لاعب الريال و المُنتخب الكرواتي ) حركي جدا و ليس بالضرورة بالعمق  كما اوضح أنه  يتمتع بقاعدة فنية  موازية تقريبا لزميله بالمُنتخب  ايفان راكيتيتش

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