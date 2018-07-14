2018/07/14 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – صرح ديدييه ديشان ( مدرب منتخب فرنسا ) في المؤتمر الصحفي اليوم قبل لقاء نهائي المونديال غدا فيما بين منتخبي ( فرنسا – كرواتيا ) بأن مودريتش ( لاعب الريال و المُنتخب الكرواتي ) حركي جدا و ليس بالضرورة بالعمق كما اوضح أنه يتمتع بقاعدة فنية موازية تقريبا لزميله بالمُنتخب ايفان راكيتيتش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 ديدييه ديشان : مودريتش حركي جدا) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 ديدييه ديشان : مودريتش حركي جدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).